10 ملايين يورو من ألمانيا لإعادة إعمار بيروت

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن حزمة مساعدات فورية من بلاده إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة بيروت منذ أربعة أيام، وتصل قيمة هذه المساعدات إلى عشرة ملايين يورو.وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "سكان بيروت يحتاجون للمساعدة، ويحتاجون إلى دافع للأمل".ووصل عدد من لقوا حتفهم جراء الانفجار في بيروت إلى 158 شخصًا، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، وارتفع عدد الجرحى وفقًا لما قالته الوزارة إلى نحو 6 آلاف شخص.وأضاف ماس، أن هناك 300 ألف شخص فقدوا منازلهم، مبينًا بالقول: "مثل هذه الأعداد تخرج الإنسان عن حيز الإدراك، ويسعدني للغاية أن أعلن باسم الحكومة الألمانية الموافقة على تقديم عشرة ملايين يورو لإجراءات المعونة العاجلة للبنان".ويجري ممثلون عن المجتمع الدولي، غدا الأحد، مشاورات بتقنية الفيديو من أجل تقديم مساعدات فورية للبنان.ويقود هذا اللقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما قالت دوائر بالمكتب الرئاسي في باريس.