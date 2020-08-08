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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رسميًا.. إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:11 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أُلغيت الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي كان مقررا لها غدا الأحد بسبب الخلافات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.

وأعلن حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، إلغاء الاجتماع الأسبوعي، غدا، بسبب رفض "أزرق أبيض" الذي يترأسه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، الموافقة على مناقشة خطة المساعدات المالية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويطالب الليكود بمناقشة خطة المساعدات المالية الذي قدمها نتنياهو، والتي تبلغ 8.5 مليار شيكل، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكان حزب الليكود رفض في وقت سابق، مناقشة وتمرير اللائحة الداخلية للائتلاف الحكومي.

وتأتي تلك المواقف من الحزبين كمكايدات سياسية، بسبب الخلاف بين نتنياهو وجانتس على الميزانية العامة.

ويصر نتنياهو، على تمرير الميزانية لمدة عام واحد، بينما يرى جانتس أن يتم تمريرها لعامين.

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