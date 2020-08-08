رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأحد 9-8-2020

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:07 م
القطارات
القطارات
هبه محمد
طباعة
كشفت هيئة السكك الحديد، عن تشديد أساليب الرقابة داخل عربات القطارات خاصة المتعلقة بغرامات المخالفات التي فرضتها وزارة النقل، وبعد أنتهاء أيام عيد الأضحى المبارك يستمر المواطنين في البحث عن مواعيد القطارات.

وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الأحد 9-8-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

مواعيد القطارات اليوم الأحد 9-8-2020

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة:

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف القطار في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شيرا الخيمة- كفرالدوار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 18 بـ780 جنيهًا

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

«لبنانيون في القاهرة».. ندوة بورشة الزيتون الاثنين