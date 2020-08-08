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محلل سياسي: الشارع اللبناني لن يهدأ إلا في هذه الحالة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:04 م
الاحتجاجات اللبنانية
الاحتجاجات اللبنانية
رباب الأهواني
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قال الدكتور زكريا حمودان، المحلل السياسي، إن الاحتجاجات اللبنانية بدأت اليوم، ولا يمكن أن تتوقف لا غدًا ولا بعد غد ولا حتى بعد عدة أسابيع، إلا إذا تم اتخاذ قرار جريء من السلطة السياسية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأضاف حمدان، في مداخلة هاتفية بنشرة أخبار "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، السبت، أنه لا توجد ثقة في الطبقة السياسية اللبنانية لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى المحلي، لافتًا إلى أن المساعدات التي وصلت للبنان من الدول المانحة بعد الكارثة التي حلت ببيروت لم تذهب إلى الحكومة اللبنانية، مؤكدًا أنه لا توجد أي ثقة في الطبقة السياسية اللبنانية.

وأكد المحلل السياسي اللبناني أنه لا يوجد أي قرار من الممكن أن يهدئ من الشارع اللبناني إلا تغيير الحكومة اللبنانية الحالية.

وطرد الجيش اللبناني محتجين غاضبين من مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت بعد أن اقتحموها، وحطموا صورة للرئيس ميشال عون، ورفعوا لافتات تطالب باستقالة ومحاكمة مسئولين، وسط تصاعد الغضب الشعبي، إزاء تعامل الحكومة مع حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وعلق متظاهرون لافتة كتب فيها "بيروت مدينة منزوعة السلاح" على مبنى وزارة الخارجية، كما اقتحم محتجون أيضًا مبنى وزارة الاقتصاد وسط بيروت، ومبنى وزارة الطاقة ووزارة البيئة، ودعوا "الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

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