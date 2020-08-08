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شكران مرتجي تكشف تفاصيل الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:02 م
شكران مرتجي
شكران مرتجي
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، تفاصيل الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة بسوريا.

وقالت شكران، خلال تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، إنها تلقت كمًا كبيرًا من رسائل وورود من النجوم ومحبيها موجهة لهم رسالة شكر، مؤكدة أن محبة الناس هي أهم شيء.

وأضافت أنها لم تكن ترغب في الإعلان عن الجراحة، لكنها أعلنت عنها بعد الانتهاء منها من باب المصداقية، خاصة أن تصوير مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، قد تم تأجيله بسبب مرضها، مشيرة إلى أن الإعلان ليس من باب الداعية، لكن للمصداقية مع فريق عملها.

وأكدت أن الطبيب المختص حوّلها لغرفة الجراحة فورًا وظلت بها لمدة تتراوح ما بين ساعتين ونصف الساعة لاستئصال المرارة، مطمئنة جمهورها على صحتها، وذلك خلال تواجدها في كواليس المسلسل بملابسها الشخصية.

"شارع شيكاغو" يشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان الكبير دريد لحام، وأمل عرفة، وعباس النوري، وشكران مرتجى، ونظلي الرواس، ومهيار خضور، ونادين سلامة، ونادين خوري، وهدى شعراوي.

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