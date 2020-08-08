ترامب يصف رئيسة مجلس النواب الأمريكي بـ«المجنونة»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه أعاد فتح البلاد لتوفير مزيد من فرص العمل وللحفاظ على الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه يتم إجراء العديد من الاختبارات لتوفير لقاح آمن ضد فيروس كورونا.وأضاف ترامب، في كلمته مساء اليوم: "حققت الإجراءات نجاحات عديدة، فأعداد المصابين بدأت في الانخفاض في كاليفورنيا وتكساس والعديد من الولايات الأخرى".وتابع: "هدفنا حماية المواطنين من الإصابة بكورونا ونضخ الأموال لذلك، لكن ماذا يفعل بايدن ورفاقه؟ هو فقط يريد زيادة الضرائب بمقدار 3 تريليونات دولار وتحطيم الاقتصاد، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ماذا قدمت للبلاد خلال أزمة كورونا؟"، واصفا إياها بـ"المجنونة".كما وقع ترامب، على أوامر تنفيذية بتأجيل ضرائب الرواتب لبعض الأمريكيين وتمديد إعانات البطالة بعد انهيار المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى أوامر تنفيذية بتأجيل مدفوعات قروض الطلاب وتمديد تجميد عمليات الإخلاء.