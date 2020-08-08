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كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:57 م
خالد أحمد مبروك
خالد أحمد مبروك
عمرو الشامي
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قدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الطالب الذي حصل على الثانوية العامة بمجموع 99% الذي توفي في حادث تصادم.

وشيّع أهالي مركز الرياض بكفرالشيخ جثمان الطالب في مشهد جنائزي مهيب وسط ترديد هتافات "لا إله إلا الله" و"الله أكبر "، وقد تم دفن الفقيد بمقابر الأسرة بالمدينة.

كان خالد يحلم بالالتحاق بكلية الطب كشقيقه محمد حسبما أكد ذويه، ويشتهر خالد مبروك، بحسن السمعة والأخلاق والاجتهاد، ما أكسبه محبة أهل المدينة.

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