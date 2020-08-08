تلفزيون إسرائيل يهاجم نتنياهو.. و«الليكود»: يقاتل من أجل الاقتصاد

هاجم حزب الليكود الإسرائيلي، القناة الـ12 في التلفزيون لتشجيعها على التظاهرات ضد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة.وقال الليكود، مساء السبت: "في الوقت الذي يقاتل فيه رئيس الحكومة نتنياهو من أجل استعادة الاقتصاد الإسرائيلي لوضعه الطبيعي، تشجع القناة 12 التظاهرات المحرضة على القتل"، حسبما نشرت موقع "واللا" الإسرائيلي.ونظم نحو 15 ألف إسرائيلي، تظاهرات، أما مقر إقامة نتنياهو، للمطالبة باستقالته وحل الحكومة.وقال المتظاهرون الإسرائيليون إن حصارهم لشارع بلفور الذي يوجد فيه منزل نتنياهو، لن ينتهى سوى بإعلان الأخير استقالته.ويطالب المتظاهرون الإسرائيليون باستقالة نتنياهو بسبب الفساد الحكومي وتورطه في قضايا الرشوة والاحتيال، وفشل الوزراء في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".