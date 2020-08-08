أمريكا تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم السبت، عتبة الخمسة ملايين، حسب إحصاءات وكالة "رويترز".وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم السادس على التوالي أكثر من ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأكدت الجامعة، التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفيدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد- 19" في الولايات المتحدة ارتفعت خلال السبت، بواقع 1133 حالة وفاة جديدة (مقابل 1259 وفاة الجمعة، و1233 وفاة الخميس، و1403 وفيات الأربعاء، و1244 وفاة الثلاثاء، و1076 وفاة الإثنين).في الوقت نفسه، شهدت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة خلال أمس، حسب بيانات الجامعة، انخفاضا ملموسا مقارنة مع اليوم السابق (58406 إصابات جديدة السبت، مقابل 67023 إصابة الجمعة).