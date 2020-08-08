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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جولة خاصة لـ«كل يوم» داخل أروقة مجلس الشيوخ (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:53 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحلام عبدالرحمن
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أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة خاصة داخل أروقة مجلس الشيوخ، قبل أيام قليلة من بدء الانتخابات داخل مصر.

واستعرضت بسمة، خلال جولتها تاريخ مصر النيابي، بدءًا من أول مجلس نيابي عام 1866، وحتى الآن.

وأضافت خلال جولتها التي عرضت في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on": "أدعو كل من له حق التصويت يوم 11 أغسطس و12 أغسطس بالمشاركة والنزول، وترك الكسل".

وأضافت: "صوتك مهم وهيفرق، بنبني بلدنا، محدش هيبني بلدنا غيرنا، مصر لها تاريخ طويل ومشرف في الحياة السياسية والنيابية".

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