12 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد 6 آلاف و510 حالات.وأفاد بيان لوزارة الصحة الموريتانية - بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم السبت - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبعد إجراء 220 فحصا، جرى تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 84 مصابا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و517 مصابا.وقال إن إجمالي الوفيات وصل إلى 157 شخصا.