عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

كشف الكاتب عمر طاهر، أن دخله بالكامل يأتى من الكتابة، سواء من الصحافة أو المشاريع الإبداعية الأخرى، موضحا أن الكتابة حققت له ثروات لم يحلم بها أولها القناعة بالرفض.وأضاف "طاهر" فى لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن معايير الكتابة الآن اختلفت، والأفكار أصبحت مختلفة عما سبق، والكتابة أصبحت تحتاج مجهودا كبيرا، كما أنه لا يوجد حركة نقدية موازية.ولفت إلى أنه يكتب بشكل منتظم حاليا فى مجلة نصف الدنيا، فهو معين بها وعضو نقابة صحفيين من خلالها، موضحا أن حلمه كان أن يكتب في صفحتها الأخيرة.