الباز لحافظ الميرازي: «لن ندفع ثمن فشلك.. روح لدكتور نفسي»

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الإعلامي حافظ الميرازي، لاستغلاله أزمة لبنان وتعليقه على دعوة البعض بعودة الاستعمار الفرنسي، وأنها لا تختلف عن هجرة الأشخاص من أوطانهم.وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "هذا الرجل ضل الطريق، وأنا أنصحه أن يزور دكتور نفسي كويس، ليحل أزماته".وواصل: "مصر لن تدفع ثمن فشلك المتتالي في تجاربك الإعلامية، ولا تبرر فشلك بأي شيء".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.