ترامب: 400 دولار أسبوعيًا للعاطلين عن العمل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، عن توقيعه على مرسوم رئاسي يقضي بمساعدة الأمريكيين الذين تضرروا جراء تفشي كورونا.وشمل المرسوم، الذي وقعه ترامب، تقديم ٤٠٠ دولار أسبوعيا للعاطلين عن العمل، وذلك وفق قناة "CNBC" نيوز الأمريكية.وقال الرئيس ترامب، في خطاب له مساء اليوم، إنه تواصل مع الحزب الديمقراطي لاتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة.