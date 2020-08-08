ترجيحات بتأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية

لم تقرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن، ما إذا كانت ستعقد اجتماعها الأسبوعي في موعده غدا الأحد، أم لا.ومن المتوقع إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، غدا، نتيجة خلافات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، على خلفية أزمة الميزانية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيليوقال مسئولون في حزب أزرق أبيض، الذي يتزعمه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، إن إصرارهم على تمرير اللائحة الداخلية للائتلاف الحكومي، بسبب شكوكهم حول نية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، بحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.ويصر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على تمرير الميزانية لمدة عام واحد، بينما يرى بيني جانتس أن يتم تمريرها لعامين.