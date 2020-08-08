عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

قال الكاتب عمر طاهر، إنه لا يشعر بأنه تخطى الأربعين عاما، ويشعر كأنه ما زال فى الصف الثانى الإعدادى، موضحا أن والدته متعددة المواهب.وأضاف "طاهر"، فى لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN": "حاورت المطرب الكبير محمد منير أكثر من مرة، وحين طلب منى عمل لقاء معه كنت سعيدا، وقمت بإعداد أسئلة ومحاور لكنه أخذ ساعة يحكى لأنه حكاء بامتياز، واستمتعت به".وتابع: "خفت أتصل بمحمد منير أعرف رأيه في البرنامج لا أزعجه بتليفوني، وعرفت رأيه عن طريق المقربين".ولفت إلى أن ردود أفعال الجمهور عن البرنامج أرضته كصحفى، مشيرا إلى أنه لا يعتبر نفسه إعلاميا أو مذيعا لكنه لديه أفكار تخرج على هيئة برنامج.