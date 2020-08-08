خالد سليم ينتهي من تصوير برنامج «قعدة رجالة»

عاد النجم خالد سليم، للقاهرة بعد الانتهاء من تسجيل حلقات برنامجه الجديد "قعدة رجالة" في موسمه الثالث، الذي صوره في بيروت على مدار الأيام الماضية، والذي يستضيف فيه أهم نجمات الوطن العربي.ونشر خالد سليم، فيديو جديدا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أثناء تدريبه في صالة الألعاب الرياضية بعد عودته مباشرة تمهيدا لاستئناف نشاطه الفني.ومن المقرر أن يستأنف خالد سليم، نشاطه الفني خلال الأيام القادمة، ومعاودة اختيار أغنياته الجديدة، حيث يحرص حاليا على التواجد بأغنية سنجل كل فترة.