مفوضية الاتحاد الأوروبي تلوح بعقوبات جديدة ضد تركيا

قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا.أضافت خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تمر حاليًا بمرحلة توتر يزداد مع مرور الوقت، فهناك تحركات تركية تقلق دول الاتحاد، لاسيما في منطقة شرق المتوسط وليبيا.ولفتت إلى أن التحركات التركية تضر بالمصالح الأوروبية، وهناك أضرار أمنية، مطالبة أنقرة أن توضح موقفها من عدة أمور إن أرادت أن تستعيد الثقة الأوروبية التي فقدت ويقع على عاتق القارة إزالة العوائق وخلق أجواء جديدة تسمح بإنهاء حالة التوتر بين الجانبين.وأشارت المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن التحركات التركية أحادية الجانب، لا سيما في شرق الأوسط تتعارض بوضح مع المصالح الأوروبية والحقوق القانوية للدول الأعضاء كما أنها تتعارض مع القانون الدولي وعلى تركيا أن توقف هذه التحركات فورا.وكشفت أن الإجراءات العقابية الجديدة ضد تركيا ستكون رد فعل أوروبي على استمرار التحركات التركية غير القانونية، وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بناء على طلب قبرص مستمرة.