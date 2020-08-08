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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنازة طالب الثانوية صاحب الـ99 % بعد وفاته فى حادث (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:26 م
الطالب خالد أحمد
الطالب خالد أحمد مبروك
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شيع المئات من أهالي كفر الشيخ، جثمان الطالب خالد أحمد مبروك، الطالب الذي حصل على الثانوية العامة بمجموع 99%، وتوفي في حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي.

وقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، العزاء لأسرة الطالب داعية الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الطالب يستقل سيارة ملاكي اصطدمت بسيارة أخرى بالطريق الدولي، ما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقله بإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام.

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