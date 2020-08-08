رئيس لبنان الأسبق يطالب باستقالة حكومة حسان دياب

أعرب أمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع اللبنانية من تردّي، لافتًا إلى أن الوضع "كارثي" وينذر بأخطر العواقب.وأضاف الجميل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية TEN، السبت، أنه لم يفاجأ من انفجار بيروت؛ لأن ما حدث نتيجة تراكمات طبيعية للإدارة اللبنانية.وطالب الحكومة بأن تستخلص العبرة مما حصل في بيروت، ليعملوا على تلبية نداءات الشعب وتنظيم انتخابات نيابية جديدة.وقال الرئيس اللبناني الأسبق إنه "لا مستقبل ولا حل للبنان إلا باستعادة سيادته كاملًا، ووجود سلطة واحدة على الأراضي اللبنانية"، مناشدًا اللبنانيين بكل فئاتهم وأحزابهم بالتوحد لمواجهة الوضع المأساوي.