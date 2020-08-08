«مصر بلد الأمان».. مواطن يمني يلقن الإخواني أسامة جاويش درسًا قاسيًا

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، فيديو لمتصل يمني بقناة "الحوار" لقن الحذاء الإخواني المذيع أسامة جاويش، درسا قاسيا على الهواء عن استقرار الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.يرصد الفيديو مداخلة لمتصل يمني بقناة "الحوار" مع المذيع الإخواني أسامة جاويش، للتعليق على سؤال "هل نموذج الرئيس السيسي في مصر، ينقذ لبنان؟".وفوجئ المذيع الإخواني أسامة جاويش بالمتصل اليمني، يقول له، "نحن نقول للشارع المصري، إنكم يجب أن تحمدوا الله على البيادة التي معكم، فنحن شعب 30 مليون نتمنى ربع الاستقرار الذي في مصر".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.