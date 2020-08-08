رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الذعر يسيطر على السوق التركي بسبب أزمة الليرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:17 م
الليرة التركية
الليرة التركية
أبوزيد على
طباعة
يعاني المستثمرون في أنقرة من تبعات أزمة الليرة التركية، حيث يعيشون في حالة من الذعر الشديد، بسبب عدم استقرار سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، اللذين تجاوز سعرهما المستويات القياسية، ما زاد من تكلفة الواردات الخاصة بعمليات التصنيع.

من جانبه، صرح تيكديلي أوغلو مسؤول إحدى الشركات، بأن الشركات أصبحت تشهد ارتفاعًا في سعر المواد الخام بعد زيادة سعر صرف الدولار من 6.80 ليرة إلى 7.30 ليرة، بحسب ما أوردته جريدة "سوزجو" التركية.

وقال إن عمليات الشراء في السوق التركي توقفت، ما تسبب في حالة من الركود، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السوق التجارية.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الفخري لجمعية مصدري المفروشات والورق في منطقة البحر الأبيض المتوسط بولنت أيمن "إن زيادة سعر صرف الدولار تضر المصدرين، خاصة وأن 70% من المواد الخام تستورد من الخارج، وينعكس ذلك على إجمالي التكاليف".

كما شدد جوخان تورهان رئيس جمعية المصنعيين الأتراك، على ضرورة استقرار أسعار الصرف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

«لبنانيون في القاهرة».. ندوة بورشة الزيتون الاثنين

«ما وراء الطبيعة».. لهذا تعلق أحمد أمين بـ رفعت إسماعيل