الذعر يسيطر على السوق التركي بسبب أزمة الليرة

يعاني المستثمرون في أنقرة من تبعات أزمة الليرة التركية، حيث يعيشون في حالة من الذعر الشديد، بسبب عدم استقرار سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، اللذين تجاوز سعرهما المستويات القياسية، ما زاد من تكلفة الواردات الخاصة بعمليات التصنيع.من جانبه، صرح تيكديلي أوغلو مسؤول إحدى الشركات، بأن الشركات أصبحت تشهد ارتفاعًا في سعر المواد الخام بعد زيادة سعر صرف الدولار من 6.80 ليرة إلى 7.30 ليرة، بحسب ما أوردته جريدة "سوزجو" التركية.وقال إن عمليات الشراء في السوق التركي توقفت، ما تسبب في حالة من الركود، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السوق التجارية.وفي السياق نفسه، قال الرئيس الفخري لجمعية مصدري المفروشات والورق في منطقة البحر الأبيض المتوسط بولنت أيمن "إن زيادة سعر صرف الدولار تضر المصدرين، خاصة وأن 70% من المواد الخام تستورد من الخارج، وينعكس ذلك على إجمالي التكاليف".كما شدد جوخان تورهان رئيس جمعية المصنعيين الأتراك، على ضرورة استقرار أسعار الصرف.