الباز يكشف.. لماذا يجب علينا المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ؟

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، يجب أن نؤديه جميعا.وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن كل مصري من حقه أن يشارك في الحياة السياسية باختياره المرشح الذي يريده في انتخابات حرة ونزيهة، متابعا: "حقك في الحياة اللى بتقدر تاخده مش اللى السلطة اللى بتديهولك.. لازم تنزل وتشارك ونكون شعب واعي وفاهم".وواصل: "لازم نؤدي دورنا في الانتخابات، ومنرجعش نلوم نفسنا، ونقول إحنا مهمشين وملناش رأي".