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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

152 مصابا بكورونا في اليونان

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:32 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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قالت وزارة الصحة اليونانية، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة اكتشاف 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 22 سائحا، وتوفي مريض واحد بهذا الفيروس، بذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين في اليونان بمرض كوفيد- 19، إلى 5421 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان: "العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 5421، وارتفع خلال اليوم الماضي بمقدار 152 حالة، منها 22 حالة تم اكتشافها عند نقاط الدخول إلى البلاد".

ونوهت الوزارة بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الوباء وصل إلى 211، مشيرة إلى أن متوسط عمر المتوفين 76 عاما.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد عدد الإصابات بكوفيد- 19 في اليونان من 20 إلى 70 حالة في المتوسط ​​يوميا.

وخلال الأيام العشرة الماضية تم بشكل إجمالي في اليونان الكشف عن 1106 إصابات.

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