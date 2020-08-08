رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين الرئيس التونسي ووزير الخارجية الأمريكي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:29 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
محمد عمر
طباعة
بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان مساء اليوم، أن قيس سعيد، بحث هاتفيا مع بومبيو، العلاقات المتينة بين تونس والولايات المتحدة، كما تم فيها التأكيد على ضرورة فتح أفق جديدة لمزيد تطوير هذه العلاقات في إطار مقاربة جديدة للعلاقات الدولية.

وأكد الرئس التونسي، خلال الاتصال، أن العديد من التجارب السابقة في علاقات الدول لم تؤد إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم.

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي، استعداد الولايات المتحدة لدعم تونس في كافة المجالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020.. تفاصيل تنسيق الكليات 2020

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

«ما وراء الطبيعة».. لهذا تعلق أحمد أمين بـ رفعت إسماعيل

قريبًا.. إعادة عرض مسرحية «أحوال شخصية» بالأوبرا

«أفراح القبة» تواصل نجاحها على المسرح العائم بالمنيل

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين