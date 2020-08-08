مباحثات بين الرئيس التونسي ووزير الخارجية الأمريكي

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية.وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان مساء اليوم، أن قيس سعيد، بحث هاتفيا مع بومبيو، العلاقات المتينة بين تونس والولايات المتحدة، كما تم فيها التأكيد على ضرورة فتح أفق جديدة لمزيد تطوير هذه العلاقات في إطار مقاربة جديدة للعلاقات الدولية.وأكد الرئس التونسي، خلال الاتصال، أن العديد من التجارب السابقة في علاقات الدول لم تؤد إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم.من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي، استعداد الولايات المتحدة لدعم تونس في كافة المجالات.