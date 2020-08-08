محمد عادل إمام يشارك في رمضان 2021 بـ«الملك»

كشف مصدر لـ"الدستور"، عن تعاقد الفنان محمد عادل إمام على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "الملك" يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2021، مع شركة سينرجي، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر بدء تحضيراته خلال الأيام المقبلة وذلك لترشيح باقي أبطاله وتحديد موعد انطلاق تصويره.وتغيب محمد إمام عن موسم رمضان الماضي، بسبب انشغاله في عدد من أعماله السينمائية آخرهم فيلم "لص بغداد" الذي عرض قبل جائحة كورونا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.