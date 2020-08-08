«التضامن» توجه بتقديم الدعم لمضاري انهيار عقار المنصورة

وجّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، مديرية التضامن بالمنصورة لبحث الأضرار المترتبة على حادث انهيار منزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة مكون من أربعة طوابق يتكون الدور الأول من مخزن شركة مستلزمات طبية والدورين الثاني والثالث سكن طلبة وليس به سكان، أما الرابع يوجد به أسرة منكوبة؛ حيث توفى الابن عمر سعيد مكرم، 21 سنة، وأصيبت والدته زينب علي عمر 60 عامًا، وإصابة مواطن تصادف مروره أثناء الحادث.جاءت إجراءات الوزارة بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي كما يلي:-- صرف ١٠٠٠ مساعدة عاجلة لحالة المصاب الذي تصادف مروره أثناء الحادث من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وإنشاء مشروع تنمية موارد بواقع ٦٠٠٠ جنيه.- صرف ٥٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر للمصاب.- تقرر صرف ١٠٠٠٠ جنيه خسائر في ممتلكات الأسرة المتضررة وصرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لحالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.- صرف مساعدة ١٠٠٠ جنيه للسيدة المصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.- صرف ٣٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و٥٠٠ جنيه لحالة الإصابة ليصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة ٢٠ ألف و٥٠٠ جنيه.