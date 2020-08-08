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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن توجه بتقديم أوجه الدعم للمضارين من انهيار عقار بالمحلة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:07 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقار بمدينة المحلة الكبرى.

وبناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما يخص العقار المنهار بالمحلة الكبرى؛ زارت وكيلة الوزارة الأسر المتضررة لتقديم العزاء وتنفيذ الإجراءات، بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية عبد السلام أبو الفضل بالمحلة، والجمعية الشرعية والتي جاءت كما يلي:-
- صرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لأسرة المتوفى وعددهم أربع أسر.
- صرف مبلغ ٣٠٠٠ جنيه للأسر المتضررة منهم أسرة المنزل المقابل المنهار أجزاء منه وعددهم ٩ أسر.
- صرف مبلغ ٣٠٠٠ جنيه لكل أسرة في المنزل المنهار وعددهم ٥ أسر.
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه لكل أسرة للمنزل المجاور الذي تم تشميعه لعدد ٥ أسر.
- تسليم مساعدات عينية لحوم ومواد غذائية ومفروشات لجميع الأسر.
- إتاحة العلاج لأي فرد من الأسر المتضررة بالمجان بالمستشفى التابع لجمعية عبد السلام أبو الفضل.
- إتاحة ملابس أطفال وكبار في حالة احتياج أحد من الأسر المتضررة للملابس.
- دفع إيجار شقة لمدة عام وتجهيزها لكل أسرة تحتاج للإيواء وعددهم ٨ أسر.
- تسليم شنطة مواد غذائية شهريا لمدة عام لكل أسرة تم إيوائها وعددهم ٨ أسر.

- صرف مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة ومن المقرر صرف:-
- ١٠ عشرة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة.
- ٥ خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.
- ٢٥٠ جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام.

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