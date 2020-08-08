إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

يتظاهر نحو 15 ألف إسرائيلي أمام مقر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، للمطالبة باستقالته.وتستمر الاحتجاجات الإسرائيلية ضد نتنياهو منذ شهر على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى تل أبيب، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.ويطالب المتظاهرون الإسرائيليون باستقالة نتنياهو بسبب الفساد الحكومة وتورطه في قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفشل الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا.وقال المتظاهرون الإسرائيليون إن حصارهم لشارع بلفور - الذي يقع فيه منزل نتنياهو - لن ينتهي سوى باستقالته، وكذلك الحكومة.وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مساعدات مالية بلغت قيمتها 6.5 مليار شيكل، يتم توزيعها على جميع الإسرائيليين.