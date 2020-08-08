غادة والي: الرئيس السيسي دعم ترشيحي لمنصب الأمم المتحدة

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن منصبها بالأمم المتحدة هو تحدٍّ جديد تحاول أن تثبت فيه أن المرأة قادرة على التصدي لكل الموضوعات، لافتة إلى أن الموضوعات التي تعمل بها مختلفة وليست معتادة على المرأة.وأشارت "والي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مهام منصبها تتركز على قضايا المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، لافتة إلى أن اختيارها في هذا المنصب جاء تقديرًا للدولة ومكانتها، بالإضافة إلى إمكانيات المرشح للمنصب.وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم ترشيحها لهذا المنصب، ووزارة الخارجية أدارت الملف، لافتة إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة داعم جدًّا للمرأة بشكل عام وفي كل المجالات.