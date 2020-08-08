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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب لبناني: نرغب في العودة إلى حضن الدول العربية

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:03 م
الكاتب السياسي اللبناني
الكاتب السياسي اللبناني مكرم رباح
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب السياسي اللبناني مكرم رباح، إن حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، يحاول القول إنه مختلف عن الطبقة السياسية، لكن المشكلة أنه الواجهة، واللبنانيون ثاروا على الطبقة السياسية وعلى رأسهم حسان دياب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأزمة في لبنان سياسية وليست اقتصادية، مشيرا إلى أن حزب الله يهرب الأسلحة عبر موانئ بيروت.

وأردف رباح: "نرغب ونحتاج مساعدة الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، نريد أن نعود إلى حضن الدول العربية الذي حرمنا منه حزب الله".

واستكمل: "تركيا لديها طموحات بأن يكون لها مكان في لبنان ولن نستبدل إيران بتركيا أو أي دولة أخرى ولا نطالب بانتداب أي دولة في لبنان".

واستطرد: "نطالب أن يكون لبنان دولة طبيعية تتعاون مع كل الدول".

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