تايلاند: ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا لـ3348

سجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و348 حالة توفي منها 58.ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) تاويسين ويسانويوتين قوله: "إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من أندونيسيا ودولة عربية وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".وأضاف: أنه تعافى حتى الآن 3150 حالة إصابة بينما لا يزال 140 حالة في المستشفيات.