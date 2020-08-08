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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء 100 منزل في مقاطعة جنوب لندن بعد اندلاع حريق كبير

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:56 م
حريق لندن
حريق لندن
أ ش أ
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أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سُري جنوب لندن عن إخلاء 100 منزل بعد اندلاع حريق على مساحة 40 هكتارا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الحريق أسفر عن حادث كبير وجرى إخلاء المنازل كإجراء إحترازي.

وبدأ الحريق في تشوبهام كومون يوم الجمعة، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الجنوب الشرقي، وانتشرت إلى ملعب وينتوورث للجولف، مما أوقف استمرار بطولة روز ليديز سيريز جراند النهائية.

وجاء في تغريدة لخدمة الإطفاء "إن أطقم الإنقاذ التي تعمل في الحادث الكبير - شوبهام كومون، هيث فاير - تتقدم الآن من جميع أنحاء سُري لمواصلة عمليات مكافحة الحرائق، تظل الطرق المحلية مغلقة من قبل شرطة سُري".

ويشارك في أعمال الإطفاء؛ ما لا يقل عن 10 سيارات إطفاء وناقلتي مياه و10 مركبات أخرى.

وذكرت (الجارديان) أن أجزاء من المملكة المتحدة قد تشهد درجات حرارة قياسية بين عشية وضحاها في نهاية هذا الأسبوع مع استمرار الموجة الحارة المصغرة. وأن أمس كان أشد أيام أغسطس حرارة منذ 17 عامًا.

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