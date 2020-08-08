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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غادة والي: رصد الأراضي المزروعة بالمخدرات عبر الأقمار الصناعية

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:55 م
غادة والي
غادة والي
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إنه يتم التنسيق مع العديد من الدول لرصد كافة الأراضي المزروعة بالمواد المخدرة عبر الأقمار الصناعية، لافتة إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا في مجال مكافحة المخدرات.

وأضافت "والي" خلال حوارها في أول لقاء تلفزيوني بعد تولي المنصب الأممي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم السبت، أن 30% من الأطفال يتم استغلالهم بأشكال مختلفة، لافتة إلى أن ثلثي ضحايا قضايا الاتجار بالبشر من النساء.

وأوضحت أن 60% زيادة في نسبة العنف ضد المرأة بعد وباء كورونا.

وتابعت: "لدينا برامج لحماية الشباب الذين تأثروا سلبيا بسبب كورونا من استغلال الجماعات الارهابية"، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي تأثر سلبا في عدة دول بسبب هذا الوباء.

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