الجيش اللبناني يخرج المتظاهرين من مبنى الخارجية

اقتحم الجيش اللبناني، منذ قليل، مبنى وزارة الخارجية في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي استولى عليه المتظاهرون اليوم السبت.وقام الجيش اللبناني بإخراج المتظاهرين من وزارة الخارجية في بيروت، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية.واستعاد الجيش اللبناني المبنى من المتظاهرين، الذي أعلنوه مقرا لثورتهم، وتوافد عليه المتظاهرون من مختلف الأماكن.من ناحية أخرى، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة 238 شخصا في تظاهرات لبنان ونقل 73 للمستشفيات.