متظاهرون يحاصرون مركز شرطة في بيروت (فيديو)

بث الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مشاهد حية لمحاصرة المتظاهرين اللبنانيين أحد أقسام الشرطة في بيروت، بينما وقف رجال الأمن أمام المدخل الرئيسي لمنع عملية الاقتحام.وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"شيلوا".ويأتي محاصرة قسم الشرطة، بعد محاولة اقتحام البرلمان، واقتحام مقرات وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة والطاقة.وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، دعا خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، إلى انتخابات برلمانية مبكرة.