رئيس البرلمان الليبي يزور مصر غدًا

يزور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مصر غدا الأحد، ضمن جولاته الخارجية لبحث حل الأزمة الليبية.ويتضمن برنامج زيارة عقيلة صالح لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة چوناثان كوهين، يوم الاثنين لبحت التطورات الليبية، وفق ما أعلنه موقع "الساعة 24" الليبي، نقلا عن مصادر برلمانية ليبية.الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي يجري جولات خارجية من أجل دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، ودعم مبادرة إعلان القاهرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة سياسيا، بحضور قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.