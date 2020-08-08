غادة والي: كورونا تسببت في تغيير أولويات برامج الأمم المتحدة

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إن السكرتير العام للأمم المتحدة داعم جدا للمرأة بشكل عام في كافة المجالات.وأضافت "والي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم السبت، أننا لدينا 3000 موظف حول العالم ومنفذ برامج في 103 دول بالتعاون مع الحكومات، موضحا أن فيروس كورونا المستجد تسبب في تغيير الأولويات في برنامج الأمم المتحدة بشكل كبير.وأشارت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين عصابات الجريمة المنظمة والإتجار في المخدرات بالجماعات الإرهابية.