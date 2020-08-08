«ضوابط الإعلام والأمن القومي».. ورشة عمل بالأعلى للإعلام

يعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نهاية الأسبوع الجاري ورشة عمل بإشراف الإعلامي نشأت الديهي، حول ضوابط الإعلام والأمن القومي المصري.ومن المقرر أن يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والخبراء، لوضع تصورات حول ضوابط مناقشة قضايا الأمن القومي في مختلف وسائل الإعلام.وكان المجلس وافق على خطة التدريب التي وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدي، والتي تتناول تصورا لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها.واتفق أعضاء المجلس أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين، وأيضًا ستشهد تعاونا مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، واقترح بعض الأعضاء الاستعانة بشخصيات إعلامية عالمية من الخارج لتقديم دورات تدريبية للإعلاميين المصريين.