دراسة لمعهد الأمن القومي .. كيف قرأت إسرائيل عودة السياحة الخارجية لسيناء؟

نشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي دراسة بعنوان "البلد الأحمر والرمال الذهبية: الضوء الأخضر للسياحة في سيناء"، للباحثين أوفير وينتر، وتومر فادلون، ويورام شفايتزر، تناولت بدء عودة السياحة إلى سيناء بعد أزمة كورونا.ذكرت الدراسة أنه في أوائل يوليو، فتحت مصر حدودها لتجديد السياحة الدولية، حيث كانت البداية في ثلاث محافظات بما في ذلك جنوب شبه جزيرة سيناء، ونوهت إلى أنه بينما لا تقيد مصر دخول السائحين من الدول "الحمراء" ، وهي الدول التي لديها أعداد إصابات مرتفعة من فيروس كورونا، إلا أن معبر طابا لا يزال مغلقًا أمام الإسرائيليين.أشارت الدراسة إلى أنه في محافظة جنوب سيناء - حيث توجد المراكز السياحية - تم تحديد نحو 7000 مريض بكورونا حتى بداية شهر يوليو، لكن خلال الشهر الجاري توقفت الإصابات ولم تسجل إصابات بين السياح الذين يزورونها، مما ساعد في بدء الموسم السياحي بشكل أفضل.أضافت الدراسة أنه رغم انتشار فيروس كورونا إلا أن الحكومة المصرية تكتسب ثقة صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قروض بقيمة 8 مليارات دولار في مايو ويوليو، حفاظًا على إنجازات الإصلاح في السنوات الأخيرة.وتطرقت الدراسة إلى السياحة في سيناء من إسرائيل، مشيرة إلى إلا أنه كثير من الإسرائيليين يتجاهلوا التحذيرات من مقر مكافحة الإرهاب ويذهبون في عطلات بسيناء، وأوضحت أن السياح الإسرائيليين في سيناء لم يتعرضوا لهجمات إرهابية منذ الهجوم الإرهابي على طابا وبراس شيطان عام 2004 ، والذي قتل فيه 34 سائحًا ، 12 منهم من إسرائيل، وربما هذا ما جعلهم لايهتموا بالتحذيرات.واختتمت الدراسة بأن هناك فرصة فريدة لتعزيز المصالح المشتركة في مجال السياحة في ظل وباء كورونا.