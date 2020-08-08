«التعليم»: 16 ألفًا و433 طالبًا تظلموا من نتيجة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للإطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، حيث بلغوا 16433 طالبطالبة يومي الخميس الماضي واليوم السبت.وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين للإطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالبطالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالبطالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالبطالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالبطالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الاجتماعى.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، خلال الفترة من الخميس 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.