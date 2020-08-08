الحبس عامين لمقاول زوّر كارنيه نقابة المهندسين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مقاول بالحبس عامين، بعد اتهامه بتزوير كارنيه خاص بنقابة المهندسين.صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأمير عادل رمزي، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم.ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2503 لسنة 2020 جنايات باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، بالقبض علي مقاول لتزويره محرر لإحدى النقابات منسوب صدوره لنقابة المهندسين بمقرها دائرة القسم.كشفت تحريات ضباط إدارة العامة للأموال العامة، أثناء توجه المتهم "م. ع. م"، 51 سنة، مقاول، إلى مسئول تجديد الكارنيهات والاشتراكات، لتجديد الكارنيه الخاصة به المنسوب صدوره لنقابة المهندسين اشتبهوا فيه، وبالاستعلام عن صحته على الحاسب الآلي تبين أنه مزور وغير مسجل بقسم الاشتراكات بالنقابة.وتم الاتصال بالشرطة، وعند فحص شخصيته، تبين أنه مقاول والكارنيه بحوزته مزور، فتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.