رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس عامين لمقاول زوّر كارنيه نقابة المهندسين بالإسكندرية

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:36 م
حبس مقاول
حبس مقاول
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مقاول بالحبس عامين، بعد اتهامه بتزوير كارنيه خاص بنقابة المهندسين.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأمير عادل رمزي، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2503 لسنة 2020 جنايات باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، بالقبض علي مقاول لتزويره محرر لإحدى النقابات منسوب صدوره لنقابة المهندسين بمقرها دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة العامة للأموال العامة، أثناء توجه المتهم "م. ع. م"، 51 سنة، مقاول، إلى مسئول تجديد الكارنيهات والاشتراكات، لتجديد الكارنيه الخاصة به المنسوب صدوره لنقابة المهندسين اشتبهوا فيه، وبالاستعلام عن صحته على الحاسب الآلي تبين أنه مزور وغير مسجل بقسم الاشتراكات بالنقابة.

وتم الاتصال بالشرطة، وعند فحص شخصيته، تبين أنه مقاول والكارنيه بحوزته مزور، فتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

مصدر يكشف موعد نتيجة تنسيق مدارس القاهرة التجريبية

تعرف على مقر لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجحت في مسابقة الوجوه الجديدة دون أن تتقدم.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

نجم الساعة

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
المزيد

الثقافة

قريبًا.. إعادة عرض مسرحية «أحوال شخصية» بالأوبرا

«أفراح القبة» تواصل نجاحها على المسرح العائم بالمنيل

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب