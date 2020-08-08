رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تشكيل غرفة عمليات لتسهيل عمل الإعلاميين في انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:33 م
الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين
محمد جعفر
طباعة
عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ منها:

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية، برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام النقابة وعضوية كل من: الإعلامى خالد فتوح عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، والإعلامية سهام صالح وكيل النقابة، والإعلامى أيمن عدلى عضو المجلس، والإعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس.

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم الانتخابات برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس، وعضوية كل من: ا.د هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة، وا.د جيهان يسرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وا.د حسن على أستاذ الإعلام جامعة قناة السويس، والمخرج محمد عفيفى الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد عادل مقررًا للجنة.

وفى نهاية الاجتماع أكد مجلس النقابة ثقته فى الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.

موضوعات متعلقة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

مصدر: «الأسيتون» وراء تفحم سيارات دائري المعادي.. و«البترول»: لا تخصنا

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجحت في مسابقة الوجوه الجديدة دون أن تتقدم.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

نجم الساعة

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
المزيد

الثقافة

قريبًا.. إعادة عرض مسرحية «أحوال شخصية» بالأوبرا

«أفراح القبة» تواصل نجاحها على المسرح العائم بالمنيل

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب