تشكيل غرفة عمليات لتسهيل عمل الإعلاميين في انتخابات الشيوخ

عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ منها:تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية، برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام النقابة وعضوية كل من: الإعلامى خالد فتوح عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، والإعلامية سهام صالح وكيل النقابة، والإعلامى أيمن عدلى عضو المجلس، والإعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس.كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم الانتخابات برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس، وعضوية كل من: ا.د هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة، وا.د جيهان يسرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وا.د حسن على أستاذ الإعلام جامعة قناة السويس، والمخرج محمد عفيفى الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد عادل مقررًا للجنة.وفى نهاية الاجتماع أكد مجلس النقابة ثقته فى الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.