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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

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راغب علامة يطالب رئيس الحكومة اللبنانية بالتقدم باستقالته

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:25 م
راغب علامة
راغب علامة
رباب الأهواني
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شارك الفنان راغب علامة، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة هاجم من خلالها الحكومة اللبنانية وتحديدا حسان دياب، الذى يطالبه بالاستقالة الفورية، وذلك بعد مظاهرات اليوم وانفجار بيروت.

وغرّد راغب علامة، قائلًا: "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت، على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

وفي تصريحات سابقة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، توجه المطرب راغب علامة، بالشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت، قائلًا: "إن مصر طوال عمرها هي أم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية"، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".

وأضاف "علامة"، أن تفجير بيروت خلّفه المسئولون الفاسدون الموجودون على أرض لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار عمل إرهابي.

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