إزالة 13 حالة تعدٍ واسترداد 33 فدانًا في إطسا بالفيوم

أعلن خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، أنه تم إزالة ٣ حالات تعدِ بالزراعة على الأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة ١٤ فدانا و٥ قراريط، بالإضافة إلى ١٠ حالات تعدِ بالبناء، بإجمالي مساحة ١٦٥٠ مترا، كما تم استرداد ٣٣ فدانا، خلال حملة اليوم السبت، بقرية الغرق ضمن حملات الموجة ١٦ بمركز إطسا.جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن برئاسة اللواء عادل صالح مساعد مدير الأمن، وبحضور العميد أسامة أبوالليل مأمور مركز شرطة إطسا، والنقيب إبراهيم منصور ضابط شرطة مركز إطسا، ونبيل نعيمي نائب رئيس المركز للإشغالات، وعبدالحميد التومي رئيس الوحدة المحلية بالغرق، ومسئولى الأملاك، والتي انطلقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.وطالب رئيس مركز ومدينة إطسا، باستمرار رصد جميع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لها، وإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أي محاولة لارتكاب مخالفات لقرارات الدولة، لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واسترداد حق الشعب.