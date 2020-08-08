رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 مصابين في تصادم نقل بملاكي بطريق «السويس- السخنة»

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:17 م
تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي
كريم أنور
طباعة
أصيب ٧ أشخاص، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل مقطورة بطريق السويس- العين السخنة.

وتلقت مديرية أمن السويس إخطارا من مستشفى السويس العام يفيد بوصول ٧ مصابين، يعانون من إصابات متفاوتة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة وسيارة ملاكي بطريق السويس العين السخنة.

وقال مصدر طبي بالسويس، إن المصابين بينهم ثلاثة أطفال، وجميعهم بحالة جيدة، وإن إصابتهم عبارة عن كدمات وسحجات.

وكشفت المعاينة أن حادث التصادم وقع بالقرب من إحدى القرى السياحية بطريق السويس- العين السخنة، بين سيارة نقل مقطورة، وسيارة ملاكي.

موضوعات متعلقة

مصدر: «الأسيتون» وراء تفحم سيارات دائري المعادي.. و«البترول»: لا تخصنا

تعرف على مقر لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ

مصدر يكشف موعد نتيجة تنسيق مدارس القاهرة التجريبية

تشييع جنازة ضحايا انفجار بيروت في الغربية (فيديو)

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجحت في مسابقة الوجوه الجديدة دون أن تتقدم.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

نجم الساعة

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
المزيد

الثقافة

قريبًا.. إعادة عرض مسرحية «أحوال شخصية» بالأوبرا

«أفراح القبة» تواصل نجاحها على المسرح العائم بالمنيل

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب