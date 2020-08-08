7 مصابين في تصادم نقل بملاكي بطريق «السويس- السخنة»

أصيب ٧ أشخاص، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل مقطورة بطريق السويس- العين السخنة.وتلقت مديرية أمن السويس إخطارا من مستشفى السويس العام يفيد بوصول ٧ مصابين، يعانون من إصابات متفاوتة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة وسيارة ملاكي بطريق السويس العين السخنة.وقال مصدر طبي بالسويس، إن المصابين بينهم ثلاثة أطفال، وجميعهم بحالة جيدة، وإن إصابتهم عبارة عن كدمات وسحجات.وكشفت المعاينة أن حادث التصادم وقع بالقرب من إحدى القرى السياحية بطريق السويس- العين السخنة، بين سيارة نقل مقطورة، وسيارة ملاكي.