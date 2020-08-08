حسن شحاتة: «أولياء الأمور بيهمهم الشهادات مش التعليم»

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن أولياء الأمور لا يهمّهم التعلّم، إنما يهتمون بحصول أبنائهم على شهادات، لافتًا إلى أن المناهج الجديدة وإتاحتها على بنك المعرفة باعتباره أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط، يقدم نمطًا جديدًا للتعلم.أضاف شحاتة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تنتقل بالتعليم إلى عالم التطور التكنولوجي والتعلم عن بعد عن طريق المنصات التعليمية، لافتًا إلى أن الكتاب المدرسي كان يقدم رأيًا واحدًا وفكرًا واحدًا وحلًا واحدًا، أما بنك المعرفة فيه تنوع وتعددية.تابع "بنك المعرفة يعلم الطالب أن يجد أكثر من حل وأكثر من تفسير وأكثر من رؤية، ويعمل لبناء إنسان جديد يختار ويحترم ثقافات الشعوب".ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلب من أساتذة الجامعة تحويل الكتاب الجامعي إلى مقرر إلكتروني، موجّهًا رسالة لأولياء الأمور الذين يحجزون الدروس في السناتر: "الثانوية العامة الجديدة مختلفة، امتحان ثالثة ثانوي سيكون غير قومي، وسيجرى داخل المدرسة، مثل سنوات النقل، قضينا على فكرة الثانوية العامة لن يدخل الجامعة بامتحان الثانوية العامة، وإنما هيمتحن في الكلية ويجمع 40- 60% من الثانوية العامة، وسيكون معيار التحصيل، بجانب معيار الميول والقدرات كل طالب سيتعلم حسب ميوله وقدراته".