الأنبا يؤأنس يترأس نهضة صوم السيدة العذراء مريم

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط مساء السبت؛ نهضة اليوم الثاني من صوم السيدة العذراء مريم، وذلك من دير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الجمعة، لصوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة عن إقامة نهضات الصوم وبثها "أونلاين"، وذلك منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ لا سيما أنها تشهد نهضات صوم العذراء مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون أونلاين في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.