السنيورة: لابد من إعادة الاعتبار للكفاءات في لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن مشكلة الانفجار الذي حدث في بيروت، جاء بعد سلسلة من المعاناة والمشكلات التي عصفت بلبنان بسبب استعصاء طويل على الإصلاح مارسه رئيس الجمهورية والحكومات اللبنانية، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد اللبناني والتوازنات الداخلية.وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن العلاقات اللبنانية في محيطها العربي ومع كافة دول العالم باتت متدهورة بسبب استغلال الحكومة وتلاعبها.وأوضح، أن إجراء تحقيقات مشددة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انفجار "مرفأ لبنان"، لا يريد الشعب اللبناني أن تقوم به الحكومة، مؤكدًا ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق فيما حدث بمرفأ بيروت، متابعًا: "لابد من إعادة الاعتبار للكفاءات في لبنان.