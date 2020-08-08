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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي
السبت 08/أغسطس/2020 - 06:56 م
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أعلنت قناة النادي الأهلي عن مفاجأة سارة للجماهير فيما يتعلق برمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.
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